Туреччина передала аудіозаписи у справі Хашоггі, - Ердоган

Туреччина передала аудіозаписи, пов'язані з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції та Великій Британії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Reuters.

«Ми віддали плівки. Ми передали їх Саудівській Аравії, Сполученим Штатам, німцям, французам і англійцям, всім їм. Вони слухали всі розмови на них», - сказав Ердоган.

Раніше джерела в турецькому уряді заявляли про наявність аудіозаписів, які документують вбивство.

Як повідомлялося, саудівський журналіст, оглядач Washington Post Джамаль Хашоггі зник у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня. Офіційний Ер-Ріяд визнав, що його вбили, тільки після 20 жовтня.

1 листопада турецькі ЗМІ повідомили, що тіло Хашоггі було знищене в кислоті, проте офіційно цю інформацію не підтвердили.

У листопаді під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були знайдені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів.