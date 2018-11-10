У Конгресі США просять Трампа пришвидшити 2-ий етап санкцій проти РФ за хімзброю в Солсбері

Представники Конгресу Сполучених Штатів просять президента Дональда Трампа пришвидшити запровадження другого етапу санкцій проти Росії за ймовірну причетність Москви до отруєння екс-російського розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

Очільник комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії Ед Ройс заявив, що в адміністрації Трампа немає чіткого плану запровадження санкцій на другому етапі, передає Громадське

«Це неприйнятно, що в адміністрації відсутній план, чи навіть часові рамки, для дій у межах другого етапу обов’язкових санкцій», — сказав Ройс.

Сенатор-демократ, член комітету з міжнародних відносин Сенату Боб Менендез закликав президента Трампа ввести другий етап санкцій проти Росії з огляду на ймовірну зустріч двох президентів.

«Так як ймовірність зустрічі між президентом Трампом та Володимиром Путіним зростає, я рішуче закликаю президента запровадити другий раунд санкцій, як того вимагає закон США, через використання Росією хімічної зброї», — сказав Менендез.

Сенатор-демократ нагадав, що адміністрація Трампа вже встановила, що Росія не припиняли використовувати хімічну зброю упродовж 90 днів (що було умовою для припинення санкцій), то — «зараз час діяти».

«Для того, щоб серйозно ставитись до притягнення Росії до відповідальності, адміністрація має виконувати закон і швидко запровадити другий раунд санкцій, щоб ефективно стримувати використання хімічної зброї Кремлем», — йдеться у заяві Боба Менендеза.