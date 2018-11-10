У результаті вибуху на арсеналі в Туреччині загинули 7 військовослужбовців

У результаті вибуху, який прогримів 9 листопада на військовому складі на південному сході Туреччини, загинули щонайменше семеро військовослужбовців. Про це повідомив сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган, якого цитує турецьке державне агентство "Анадолу".

"Сім турецьких солдатів були вбиті, а близько 25 людей отримали поранення в результаті вибуху боєприпасів", – сказав він.

У міністерстві оборони Туреччини зазначили, що вибух стався під час навчальних стрільб.

"Вибухнули дефектні боєприпаси", – повідомили у військовому відомстві.

Нагадаємо, що 9 жовтня почали вибухи на складах боєприпасів поблизу міста Ічня в Україні. 11 жовтня пожежу було повністю ліквідовано.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Недбалість". СБУ розглядає три версії детонації боєприпасів: вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи; порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів; навмисний підпал або підрив з метою приховування нестачі боєприпасів.