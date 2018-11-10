Українського футболіста визнано кращим гравцем місяця чемпіонату Бельгії

10 листопада, 2018 - 14:20
Півзахисник збірної України і ФК “Генк” Руслан Маліновський продовжив впевнені виступи у внутрішньому чемпіонаті Бельгії.
Про це повідомляє агентство УНН.
Цього разу Маліновський отримав 328 балів за індексом InStat. Дана цифра виявилася найкращою серед усіх представників бельгійської ліги.
У найближчого конкурента нападника “Андерлехта” Дімати — 318 балів.
Варто зазначити, що у жовтні Маліновський провів у складі “Генка” шість матчів (606 хвилин), в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.