Українського футболіста визнано кращим гравцем місяця чемпіонату Бельгії

Півзахисник збірної України і ФК “Генк” Руслан Маліновський продовжив впевнені виступи у внутрішньому чемпіонаті Бельгії.

Про це повідомляє агентство УНН.

Цього разу Маліновський отримав 328 балів за індексом InStat. Дана цифра виявилася найкращою серед усіх представників бельгійської ліги.

У найближчого конкурента нападника “Андерлехта” Дімати — 318 балів.

Варто зазначити, що у жовтні Маліновський провів у складі “Генка” шість матчів (606 хвилин), в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.