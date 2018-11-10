Ти робиш найкращу і для тебе рятівну справу, коли твердо ступаєш по шляху доброго глузду.
Григорій Сковорода, український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог

В Індонезії припинили пошук жертв авікатастрофи Lion Air

10 листопада, 2018 - 16:51
Фото Reuters

Влада Індонезії повідомила про припинення пошуку жертв аварії Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Про це пише Reuters.

Голова Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммед Сяуги уточнив, що тепер діяльність рятувальників "обмежиться моніторингом", додавши, що вони "перестали знаходити тіла жертв".

Крім того, буде продовжено пошук другого чорного ящика літака.

Нагадаємо, ассажирский літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air впав у море 29 жовтня. Boeing летів з Джакарти в Пангкалпинанг (Індонезія). Через 13 хвилин після зльоту літак втратив зв'язок з наземними службами. Перед аварією екіпаж Boeing 737 запитував у авіадиспетчерської служби дозвіл на повернення в аеропорт.

На борту літака перебувало 189 осіб. Всі вони загинули. Пізніше повідомлялося, що Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air зруйнувався від сильного удару об поверхню Яванського моря.

Більше новин

Українська шахістка Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
Канада засудила псевдовибори в ОРДЛО
У результаті вибуху на арсеналі в Туреччині загинули 7 військовослужбовців
Трамп розкритикував Макрона за пропозицію створити окрему армію Європи
Заява посольства: у Польщі готують провокації від імені українських націоналістів
Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

Новини партнерів

Loading...