В Індонезії припинили пошук жертв авікатастрофи Lion Air

Влада Індонезії повідомила про припинення пошуку жертв аварії Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Про це пише Reuters.

Голова Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммед Сяуги уточнив, що тепер діяльність рятувальників "обмежиться моніторингом", додавши, що вони "перестали знаходити тіла жертв".

Крім того, буде продовжено пошук другого чорного ящика літака.

Нагадаємо, ассажирский літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air впав у море 29 жовтня. Boeing летів з Джакарти в Пангкалпинанг (Індонезія). Через 13 хвилин після зльоту літак втратив зв'язок з наземними службами. Перед аварією екіпаж Boeing 737 запитував у авіадиспетчерської служби дозвіл на повернення в аеропорт.

На борту літака перебувало 189 осіб. Всі вони загинули. Пізніше повідомлялося, що Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air зруйнувався від сильного удару об поверхню Яванського моря.