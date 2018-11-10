В Україні завершився міжнародний семінар НАТО з питань інформаційної боротьби

В Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського закінчився 9 міжнародний семінар з питань інформаційної боротьби для офіцерів органів військового управління Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Протягом тижня, офіцери країн НАТО ділилися з українськими учасниками досвідом в галузі планування і ведення інформаційних операцій. Такі семінари відбуваються регулярно, починаючи з 2015 року за активної підтримки Командування Збройних Сил США в Європі.

В останні роки американські колеги надають системну допомогу в розробці доктрин інформаційних та психологічних операцій Збройних Сил України.

За плідну багаторічну співпрацю двох представників Командування Збройних Сил США в Європі Майкла Джексона та Метью Беррімана було заохочено почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами України». Нагороди іноземним представникам вручив заступник начальника Національного університету оборони України з навчальної роботи генерал-майор Сергій Салкуцан.