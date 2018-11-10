ЄС і США домовились спільно захищати свої виборчі системи

ЄС і США на нараді міністрів юстиції та внутрішніх справ сторін у п'ятницю у Вашингтоні поряд з іншими проблемами обговорили захист своїх виборчих систем від стороннього впливу.

"Сполучені Штати і Європейський союз визнали, що виборчі системи в демократичних державах стикаються з безпрецедентними викликами, які вимагають інноваційних і всеосяжних рішень, а також співпраці і обміну передовим досвідом між країнами-однодумницями", - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі, яку поширила у Брюсселі Рада ЄС, передає Інтерфакс-Україна

У ній наголошується, що "учасники коротко поінформували один одного про здійснювані дії зі створення більш стійких виборчих систем".

"З метою сприяння обміну думками між відповідними експертами обох сторін про поточні проблеми, пов'язаних з виборами, включаючи такі проблеми, як кампанії дезінформації та інші форми втручання, як онлайн, так і офлайн, Сполучені Штати і Європейський Союз домовилися налагодити регулярний діалог з цих питань, деталі якого мають бути розроблені на наступній нараді старших посадових осіб в 2019 році", - йдеться в документі.