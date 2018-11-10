ЄС вважає "вибори" на окупованому Донбасі незаконними і не буде визнавати їх, - Могеріні

Так звані “вибори”, заплановані окупантами у непідконтрольних уряду районах на 11 листопада 2018 року, Євросоюз вважає незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені всього ЄС.

Про це повыдомляє агентство УНН з посиланням на документ.

“Нагадуючи про нашу заяву від 5 листопада 2014 року, ЄС вважає, що „вибори“, заплановані на 11 листопада 2018 року на непідконтрольних уряду територіях так званих „Луганської Народної Республіки“ та „Донецької Народної Республіки“, незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх. ЄС засуджує ці „вибори“, оскільки вони суперечать міжнародному праву, підривають зобов’язання, взяті за мінськими угодами та порушують суверенітет та право України”, — підкреслила Могеріні в своїй заяві.

За її словами, мінські угоди передбачають виключно проведення місцевих виборів в рамках українського законодавства та у рамках стандартів та спостережень ОБСЄ. Ці причини, підкреслила вона, роблять ці так звані “вибори” недійсними.

“Ми очікуємо, що Російська Федерація повною мірою використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує. Положення мінських угод повинні повністю і без зволікань впроваджуватись, починаючи з всебічного припинення вогню та виведення важкої зброї, з тим щоб створити необхідні умови для політичних перетворень шляхом місцевих виборів, які вони передбачають”, — йдеться в заяві.