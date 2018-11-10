За добу в районі проведення ООС загинули двоє військових

Упродовж минулої доби, 9 листопада, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях бійців ООС. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС на офіційній сторінці у Facebook.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського. Саме неподалік цього населеного пункту на Світлодарському напрямку, окупанти проявили найбільшу вогневу активність. Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, наші позиції обстрілював снайпер", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали смертельні поранення.

"10 листопада один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає", - додали в штабі ООС.

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів знищено, ще два - отримали поранення.