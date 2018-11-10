Завтра повз Землю пролетить "Комета смерті"

11 листопада повз Землю пролетить "Комета смерті", яка нагадує за своєю формою людський череп. Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що космічне тіло підійде до нашої планети на відстань 38 млн. км. Астероїд 2015 TB145 отримав назву "Комета смерті" через характерну форму, яка нагадує людський череп.

Дослідники нагадали, що астероїд 2015 TB145 потрапив у поле зору вчених в 2015 році, коли пролетів біля Землі на відстані 500 млн. км. Тоді фахівцям вдалося зробити знімки комети.

Вчені підкреслили, що нове наближення космічного тіла не має небезпеки для Землі через велику відстань та незначні розміри астероїда.