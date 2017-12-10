Біля Львова підірвали вибухівку в автобусі, який перевозив польських туристів

В с. Сокільники Львівської обл. вчора близько 23:20 на паркінгу біля готелю "Панська гора" зловмисники вибуховим пристроєм пошкодили зовнішню обшивку і бічне скло автобуса марки МАN польської реєстрації. Про це повідомляє Ігор Зінкевич у Facebook.

"У момент вибуху в автобусі не було нікого - постраждалих немає", - заявив Зінкевич.

Головне управління Нацполіції у Львівській обл. підтвердило факт вибуху і повідомило, що поки не відомо, хто саме підірвав вибухівку і що обставини встановлюються.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив провокацію і назвав це спробою зірвати візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну. Про це Клімкін написав у Twitter.

"Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса, який знаходився на паркінгу неподалік Львова. Обійшлося без жертв! Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А. Дуди. Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу - не вийде!", - заявив Клімкін.