Держдеп просувається із санкціями проти РФ, - Гейлі

Державний департамент США просувається у запровадженні нових санкцій проти Росії.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"З того, що мені відомо, Держдепартамент стверджує, що просувається із санкціями проти Росії. Тому я не знаю, про що ви говорите, оскільки Державний департамент заявляє, що повністю реалізував це", - сказала Гейлі, відповідаючи на запитання ведучого про те, чому адміністрація Трампа зволікає з виконанням закону, який передбачає нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, що РФ позбавили повноправного членства в Міжнародному союзі біатлоністів.

Статус російської організації понижений до тимчасового членства.

Це означає, що СБР не має права брати участь в конгресах, голосувати і висувати своїх членів на посади. Зазначається, що таким чином IBU відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 5 грудня призупинити членство Олімпійського комітету Росії (ОКР). Крім того, виконком також постановив сформувати робочу групу, яка буде займатися зовнішньою експертизою допінг-проб російських спортсменів.