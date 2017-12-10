Доба в зоні АТО: 39 порушень режиму тиші, - штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активізувався противник за темної пори доби, повідомляють у Міноборони.

На Луганському напрямку ворог неодноразово зі 120-мм мінометів, зенітної установки, озброєння БМП та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Троїцького і Кримського. Під час вогневих провокацій у районі Луганського і Попасної противник декілька разів обстрілював українські опорні пункти з мінометів 82-го калібру і гранатометів. З озброєння БМП бойовики порушували перемир’я поблизу Зайцевого, а з кулеметів — здійснювали обстріли по опорних пунктах неподалік Новоолександрівки та Світлодарська.

На Донецькому напрямку ворожа активність зосередилася в районі Авдіївки. Тут загарбники з 82-мм мінометів вели вогонь по оборонцях Пісків і шахти Бутівка, а з піхотного озброєння обстрілювали південні околиці Авдіївки. Крім того, на Приазов’ї незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів і озброєння БМП по захисниках Водяного і Талаківки.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли ворога становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, підрозділи Збройних Сил України відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.