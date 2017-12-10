Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою.

Про це повідомляє ЄП з посилання на Hurriyet daily news.

Він звинуватив поліцію Ізраїлю в диспропорційному застосуванні сили проти палестинських протестувальників і назвав Ізраїль "репресивною, окупаційною державою".

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Рішення Трампа призвело до демонстрацій на палестинських територіях. Внаслідок удару ізраїльської авіації в Секторі Газа загинули двоє палестинців.