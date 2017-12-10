Ліга арабських держав закликала США скасувати рішення щодо Єрусалима

Більше 20 арабських країн закликали США скасувати рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, заявивши, що воно може призвести до хаосу на Близькому Сході. Про це повідомляє BBC.

Міністри закордонних справ Ліги арабських держав заявили, що тепер на США не можна покладатися як на посередника в досягненні миру в регіоні, пише Reuters.

Заява 22 держав, серед яких є і найближчі союзники США, була опубліковано в той час, як на Західному березі та в секторі Газа вже три дні тривають заворушення. В акціях протесту беруть участь сотні людей, повідомляється про чотирьох загиблих.

Рішення Дональда Трампа про Єрусалимі стало відступом від політики США, які десятиліттями прагнули зберегти нейтралітет у цьому найбільш незручному для палестинців і ізраїльтян питанні.

Визнавши Єрусалим столицею, Трамп виконав передвиборчу обіцянку. За його словами "це не більше і не менше, ніж визнання реальності".

Резолюція Ліги арабських держав була узгоджена після декількох годин переговорів. Її підтримали кілька союзників США, включаючи ОАЕ, Саудівську Аравію та Йорданію, які раніше вже висловлювали занкпокоєння рішенням Трампа.

Згідно резолюції: