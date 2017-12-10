Ломаченко став другим в рейтингу найкращих боксерів світу

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко піднявся на другий рядок незалежного комп'ютерного рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє авторитетний портал BoxRec.

Після перемоги Ломаченко над дворазовим олімпійським чемпіоном Гільєрмо Рігондо BoxRec поліпшив рейтинг Василя до 861 пункту. Українець обійшов Геннадія Головкіна і Теренса Кроуфорда і опинився позаду Сауля Альвареса, який провів в п'ять разів більше боїв на профі-рингу.

За середньою кількістю набраних балів за один бій Ломаченко далеко попереду своїх конкурентів за звання кращого боксера світу. Кожна перемога приносить українцеві в середньому по 86 пунктів, що більше, ніж у Альвареса, Головкіна і Кроуфорда разом узятих.

На підступах до топ-10 розташовується другий діючий український чемпіон. Олександр Усик, який володіє титулом WBO у важкій вазі, ділить з Менні Пакьяо 12-13 місце. У разі перемоги над Майрісом Брієдісом Усик зробить серйозну заявку на входження в десятку кращих боксерів сучасності.