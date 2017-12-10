"Марш за імпічмент" перемістився під будівлю ГПУ

Частина учасників "маршу за імпічмент" перемістилася від слідчого ізолятора, де утримується лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, до будівлі Генеральної прокуратури.

Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше більше двох тисяч учасників акції на підтримку колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі пройшли ходою центром Києва до майдану Незалежності, де провели мітинг. На ньому вони оголосили чотири вимоги до Верховної Ради, серед яких - відставка генерального прокурора Юрія Луценка.

З майдану активісти вирушили до ізолятора СБУ, де нині утримується колишній посадовець.