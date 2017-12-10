На другому етапі Кубка світу з біатлону українська чоловіча збірна фінішувала шостою

На другому етапі Кубка світу, що триває в австрійському Хохфільцені, українська чоловіча збірна фінішувала на шостому місці. Українську команду у першій в сезоні естафеті представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний, передає канал новин "24".

Саме завдяки фінішеру Дмитру Підручному, який на останній стрільбі за рекордний час закрив усі 5 мішеней і на дистанції не поступився росіянам та швейцарцям, українці змогли потрапити на квіткову церемонію. У ній беруть участь 6 кращих команд.

Переможцями чоловічої естафети у Хохфільцені стала норвезька четвірка: Оле Ейнар Бйорндален, Хенрік Лабе-Лунд, Ерленд Бйонтегаард та Ларс Біркеланд.

Другими фінішували німці, а "бронза" в активі французів.