На Вінниччині посилюють охорону державного кордону з боку Придністров’я

Могилів-Подільський прикордонний загін проводить спільне патрулювання державного кордону разом із прикордонною поліцією Республіки Молдова. Підрозділи двох служб вартують кордон України з Придністров’ям протяжністю близько 50 кілометрів, повідомляє прес-секретар Могилів-Подільського загону Людмила Катеринич. Спільні патрулювання на сегменті з Придністров’ям проходять лише з боку українського кордону. Попередньо, прикордонники обох країн пройшли навчання та опанували юридичні і практичні тонкощі здійснення такого виду охорони.

«Спільні патрулювання на Центральній ділянці українсько-молдовського кордону – так званому Придністровському сегменті – за участю молдовських колег є новою формою охорони кордону, яка спрямована на протидію транскордонній злочинності. Такий приклад співпраці є свідченням не лише добросусідські відносини між двома країнами, а й глибокого розуміння важливості справи, головним вектором якої є забезпечення надійної охорони державного кордону», – підкреслив начальник Могилів-Подільського прикордонного загону полковник Юрій Василик.

Спільні патрулювання проходитимуть з дотриманням законодавства обох країн та міжнародних норм. Відповідно до них, молдовські прикордонники мають право лише фіксувати порушення та охороняти докази. Використовувати зброю на території України їм заборонено. Тому у наряд вони заступатимуть разом із українськими бійцями, які озброєні автоматами. Окрім охорони кордону, прикордонники працюватимуть над затриманням контрабандистів.

Прикордонна співпраця України та Молдови закріплена в договорі між урядами двох держав. Патрулювання запроваджується на постійній основі. Щоправда, молдовські прикордонники нестимуть службу з 10 до 16 години, потім на поромі їх переправлятимуть додому.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото Могилів-Подільського прикордонного загону