У Міжнародний день боротьби з корупцією ООН назвала щорічний обсяг хабарів у світі. Згідно з даними організації, щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в один трильйон доларів. При цьому світова економіка втрачає ще 2,6 трильйона доларів у зв'язку з корупційною діяльністю, передає Центр новин ООН.

За даними Програм розвитку ООН (ПРООН), в країнах, що розвиваються, втрати, пов'язані з корупцією, перевищують обсяги офіційної допомоги на розвиток в 10 разів.

В ООН нагадали, що хабарництво - це серйозний злочин, яке підриває соціально-економічний розвиток суспільства.

Нещодавно посол США закликала до активних дій для боротьби з корупцією.