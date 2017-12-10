ООН: Ситуація на Корейському півострові є "найнебезпечнішою в світі"

Заступник генерального секретаря Організації об'єднаних націй (ООН) Джеффрі Фелтман закликав Північну Корею (КНДР) до діалогу в ході візиту в КНДР, повідомляє DW.

"Фелтман застеріг КНДР від" прорахунків "щодо північнокорейської ядерної програми, які можуть привести до міжнародного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника генсека ООН, зараз ситуація на Корейському півострові є "найнебезпечнішою в світі".

Фелтман зазначив, що криза може бути врегульована тільки дипломатичним шляхом і часу для зволікань немає. Крім того, представник ООН нагадав Пхеньяну про необхідність повної реалізації всіх резолюцій Ради Безпеки ООН, які були прийняті в зв'язку з ядерною програмою.

За його словами, ситуація, що склалася може бути врегульована тільки дипломатичним шляхом в процесі "щирого діалогу".

Під час візиту в КНДР він також відвідав об'єкти, які працюють за підтримки ООН, в тому числі завод з виробництва дитячого харчування, центри профілактики туберкульозу та лікування раку грудей і дитячу лікарню.