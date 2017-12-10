Пентагон повідомив про ліквідацію в Ємені лідера Аль-Каїди

Міністерство оборони США заявило про вбивство в Ємені п'яти терористів угруповання "Аль-Каїда", повідомляє "Голос Америки".

Центральне командування Збройних сил США наголосило, що авіаудари по Ємену терористи завдали ще 20 листопада. Їхньою метою була ліквідація Муджахида аль-Адані, також відомого як Мухаммад Шукрі – лідера бойовиків "Аль-Каїди" в Ємені.

Пентагон зазначає, що аль-Адані планував і здійснював теракти проти сил Ємену і міжнародної коаліції, володіючи значною владою і впливом в аль-Каїді на Арабському півострові.

За даними ООН, ситуація в Ємені вийшла на новий небезпечний рівень.