Переможцю Євробачення Собралу зробили пересадку серця

Переможцю минулорічного Євробачення португальцю Сальвадору Собралу зробили операцію з пересадки серця, зараз він проходить курс реабілітації в лікарні.

За словами фахівців лісабонської клініки Санта Крус, їхній 27-річний пацієнт почуває себе добре, передає ВВС-Україна.

"Операція пройшла успішно, - повідомив португальському виданню Publico хірург Мігель Абекасіс. - Він дуже добре підготувався до неї. Ця молода людина чудово розуміла усі складнощі майбутньої процедури".

За словами доктора Абекасіса, у п'ятницю співак сам побажав йому удачі.

Хірург додав, що реабілітація займе багато часу, але за нормального розвитку ситуації Сальвадор Собрал зможе жити абсолютно нормальним життям.

Співакові довелося чекати кілька місяців, перш ніж йому підібрали відповідного донора.

У вересні співак оголосив, що тимчасово припиняє концертну діяльність.