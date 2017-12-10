Поліція нарахувала близько 2,5 тисяч учасників "маршу за імпічмент"

За порядком в центрі столиці стежать близько 1 тисячі працівників Національної поліції та військовослужбовців Нацгвардії.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Сьогодні у столиці запланована низка заходів. Наймасовішим, за заявкою організаторів, є марш, який стартував у парку Тараса Шевченка. Правоохоронці забезпечили супровід колони до Майдану Незалежності. За попередніми даними, участь в акції беруть близько 2,5 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що заходи відбуваються без порушень. За порядком в центрі Києва стежать близько 1 тисячі працівників Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії України.

У НПУ наголосили, що головне завдання правоохоронців - не допустити провокацій та запобігти будь-яким правопорушенням під час проведення у столиці масових заходів.

Нагадаємо, що прихильники Саакашвілі оприлюднили 4 вимоги до Ради.