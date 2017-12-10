Посольство Британії закликало РФ звільнити українських політв’язнів

10 грудня, 2017 - 12:20
Посольство Британії в Україні закликало Росію звільнити українських політичних в’язнів та нагадало, що Крим - українська територія. Про це посольство повідомило в Twitter.
У #ДеньПравЛюдини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів #КримЦеУкраїна
— UK in Ukraine (@UKinUkraine) December 10, 2017
Нагадаємо, нещодавно Лутковська запропонувала об’єднати зусилля у захисті прав українських журналістів-заручників.