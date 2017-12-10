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Жуль Верн, французький письменник і географ, класик пригодницької літератури, основоположник наукової фантастики

Посольство Британії закликало РФ звільнити українських політв’язнів

10 грудня, 2017 - 12:20

Посольство Британії в Україні закликало Росію звільнити українських політичних в’язнів та нагадало, що Крим - українська територія. Про це посольство повідомило в Twitter.

Нагадаємо, нещодавно Лутковська запропонувала об’єднати зусилля у захисті прав українських журналістів-заручників.

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