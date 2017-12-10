Посольство Британії закликало РФ звільнити українських політв’язнів

Посольство Британії в Україні закликало Росію звільнити українських політичних в’язнів та нагадало, що Крим - українська територія. Про це посольство повідомило в Twitter.

У #ДеньПравЛюдини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів #КримЦеУкраїна — UK in Ukraine (@UKinUkraine) December 10, 2017

Нагадаємо, нещодавно Лутковська запропонувала об’єднати зусилля у захисті прав українських журналістів-заручників.