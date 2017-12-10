Прихильники Саакашвілі оприлюднили 4 вимоги до Ради

Більше двох тисяч учасників акції у підтримку колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі оголосили на мітингу у неділю чотири вимоги до Верховної Ради, а також план дій на майбутнє. Це зі сцени мітингу на Майдані Незалежності в Києві сказала член політради «Руху нових сил» Ольга Галабала, повідомляє Укрінформ.

«Ми точно знаємо, що з 19 грудня по 22 грудня в парламенті вони мають прийняти чотири наших вимоги. Перша вимога - це закон про імпічмент, друга вимога - це закон про Антикорупційний суд, третя вимога - у другому читанні прийняти закон про вибори (проект Виборчого кодексу — Ред.) і четверта вимога - це відставка Генерального прокурора Юрія Луценка», - оголосила вона.

Окрім того, учасники акції закликали прийти у наступну неділю, 17 грудня, знову на проведення такого маршу.