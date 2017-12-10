РФ позбавили повноправного членства в Міжнародному союзі біатлоністів

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) за підсумками засідання виконавчої ради прийняв рішення обмежити права Союзу біатлоністів Росії (СБР) на тлі розслідування про допінг.

Про це йдеться на сайті IBU.

Статус російської організації понижений до тимчасового членства.

Це означає, що СБР не має права брати участь в конгресах, голосувати і висувати своїх членів на посади. Зазначається, що таким чином IBU відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 5 грудня призупинити членство Олімпійського комітету Росії (ОКР). Крім того, виконком також постановив сформувати робочу групу, яка буде займатися зовнішньою експертизою допінг-проб російських спортсменів.

Питання відновлення повного членства СБР буде розглянуто не раніше кінця сезону 2017/18 і при дотриманні низки умов.

Фактори, які можуть повернути повноцінне членство:

1) МОК зніме дискваліфікацію з ОКР;

2) не буде повідомлятися про порушення антидопінгових правил російськими біатлоністами, починаючи з січня 2017 року;

3) СБР буде повністю співпрацювати і надавати підтримку будь-яких розслідувань щодо проблем з допінг-пробами, які згадуються в показаннях Григорія Родченкова.

Тимчасове членство Росії може бути продовжено, якщо виконавча рада вважатиме, що вищевказані умови не були виконані.