Щонайменше 70 людей в окупованому Криму незаконно позбавлені волі, - правозахисники

Після анексії Криму Росією, не менш як 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ. Про це йдеться в дослідженні експертів Кримської правозахисної групи (КПГ), передають "Крим.Реалії".

"На сьогоднішній день 52 людини продовжують утримувати в тюрмах і СІЗО Криму або Росії, троє під домашнім арештом, і ця цифра неостаточна, бо є інші кримінальні справи в Криму, в яких можуть підтвердитися політичні мотиви переслідування", - підкреслюють правозахисники, пише Еспресо.

"Уряд і парламент України повинні докласти максимум зусиль для якнайшвидшого ухвалення закону про допомогу жертвам політичних переслідувань та їхнім родинам. Законопроект, що зможе вирішити частину проблем цих людей, вже розроблений і зареєстрований. На даному етапі він вимагає доопрацювання в Комітеті ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин", - заявила експерт КПГ Ольга Скрипник.