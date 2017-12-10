Сьогодні прокуратура має пред'явити звинувачення Саакашвілі, - адвокат

Адвокат екс-президента Грузії Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що прокуратура пред'явить звинувачення його підзахисному найближчими годинами і його, швидше за все, доправлять до Печерського суду, передає "РБК-Україна".

"В найближчі години влада має намір пред'явити йому (Саакашвілі, - ред.) обвинувачення. Його, швидше за все, доставлять до Печерського суду", - сказав адвокат.

За словами захисту, поки політик почувається добре. Адвокат додав, що свій протест Саакашвілі виражає через безстроковий протест у вигляді голодування, оголошеного в п'ятницю.

Нагадаємо, що поліція нарахувала близько 2,5 тисяч учасників "маршу за імпічмент".