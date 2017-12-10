Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі збільшення кількості обстрілів

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" у зоні АТО за період з 19:30 7 грудня по 19:30 8 грудня. Про це йдеться у звіті організації від 9 грудня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 560 вибухів проти близько 200 відповідно)", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (приблизно 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 120 вибухів)", - підкреслили спостерігачі.

"Доступ СММ залишався обмеженим як на ділянках розведення, так і в інших районах, зокрема на блокпості неподалік Верхньошироківського. Спостерігачі зафіксували спричинені обстрілом пошкодження цивільних об’єктів поблизу селища Червоний Яр у Жовтневому районі Луганська", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, за минулу добу, зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.