У Британії через хуртовини закриваються аеропорти

У Великій Британії сильні снігопади та вітри призвели до перебоїв у роботі аеропортів та русі наземного транспорту, повідомляє BBC.

“Через непогоду в більшості регіонів країні оголосили оранжевий та жовтий рівені небезпеки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше опадів наразі зареєстровано у Сеннібриджі, що поблизу Брекон у Вельсі, де у неділю випало до 30 см снігу.

Попередження також були оголошені у зв’язку з сильним вітром, який може сягнути 80 миль на годину на півдні Англії, та ожеледицею. Також очікується зниження температури до мінус 10-14 градусів за Цельсієм.

Снігопади призвели до перебоїв у русі залізничного транспорту. Національна залізниця попередила про можливі затримки потягів. Крім того, деякі злітно-посадкові смуги наразі повністю заблоковані.

Повідомляється, що у зв’язку із непогодою на південному заході Англії та Вельсі понад 2500 споживачів залишилося без електрики.