У Каталонії сепаратистські партії можуть втратити більшість у парламенті, - опитування

В результаті дострокових виборів у Каталонії партії, які виступають за незалежність регіону від Іспанії, можуть в тратити більшість у парламенті.
Такими є результати опитування GAD3 для газети La Vanguardia, передає ЄП.
Так, три партії, які виступають за незалежність Каталонії, разом претендують на 66-67 місць у регіональному парламенті і таким чином набирають на 3 процентних пункти менше ніж на виборах 2015 року.
Разом з тим партії, які підтримують єдність Іспанії, також не набирають більшості. Перед ними разом з тим відкривається можливість блокування з меншими партіями, зокрема, з каталонським крилом партії Podemos.
Опитування проводилося з 4 по 7 грудня.
Регіональні вибори у Каталонії заплановані на 21 грудня.
Соціологи прогнозують на них досить високу явку – на рівні 82%.