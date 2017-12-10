У Львові помер 21-річний військовий інструктор з США

У Львові за нез'ясованих обставин загинув 21-річний американський військовий інструктор.

Про це повідомляє "УНІАН".

10 грудня, в поліцію Львова надійшло повідомлення, що в приміщенні одного з магазинів по вулиці Лемківській раптово помер чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка, на даний момент, з'ясовує всі обставини події.

У Львівському Регіональному медіа-центрі Міністерства Оборони України повідомили, що загиблому був 21 рік і він був військовослужбовцем Збройних сил США, який перебував у складі місії військових інструкторів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Яворівському військовому полігоні. Про причини, чому військовий інструктор опинився у Львові, повідомили, що він перебував у звільненні.

На даний момент проводяться слідчо-оперативні заходи, призначено ряд експертиз та з'ясовуються всі причини та обставини смерті американського військового інструктора.