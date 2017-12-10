У Міноборони Ізраїлю висловили сподівання на завершення протестів палестинців

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив у неділю, що сподівається на те, що протести палестинців проти рішення президента США Дональда Трампа щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, завершаться, повідомляє Reuters.

"Ми сподіваємося, що все заспокоїться і ми повернемося на шлях нормального життя без протестів і насильства", - сказав Ліберман.

Як повідомлялося, 6 грудня президент США Трамп офіційно заявив про визнання Єрусалима столицею Держави Ізраїль. Його рішення викликало обурення сотень тисяч мусульман по всьому світу, передає Укрінформ.

8 грудня Рада безпеки ООН провела екстрене засідання, присвячене цьому питанню: всі 14 держав-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці.

На тлі ситуації в Єрусалимі, що склалася, на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа третій день відбуваються зіткнення демонстрантів з ізраїльськими військовими, більш як 700 осіб постраждали і двоє загинули.