У Єгипті з гробниці дістали мумію віком 3,5 тисячі років

В Єгипті показали вміст раніше не дослідженою гробниці в стародавньому місті Луксор на Нілі. Поховання було зроблено близько 3,5 тисяч років тому. Про це повідомляє ВВС.

Археологи виявили мумію, імовірно, високопоставленого чиновника епохи Нового царства.

Точно ім'я похованого в гробниці чоловіка не відомо, однак у міністерстві у справах старожитностей кажуть, що у них є два припущення.

Це міг бути чоловік по імені Джехуті Міс, чиє ім'я викарбуване на одній зі стін, або це може бути писар на ім'я Мааті - це ім'я, а також ім'я його дружини Міхи, написані на похоронних вазах.

У гробниці збереглися фігурки, дерев'яні маски і яскраві розписи на стінах.

Міністерство у справах старожитностей Єгипту заявило, що ця і ще одна гробниці були виявлені німецьким археологом ще в 1990-ты, проте до недавнього часу вони залишалися недоторканими.