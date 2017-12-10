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У Житомирі відбулася Всеукраїнська конференція організацій учасників АТО

10 грудня, 2017 - 13:15

У Житомирі відбулася Всеукраїнська  конференція організацій учасників бойових дій та ветеранів АТО. В її роботі взяли участь представники громадських організацій учасників АТО з дванадцяти областей України. Головне завдання, яке визначене було організаторами - обговорити проблемні питання та обмінятися досвідом стосовно фізичної та психологічної реабілітації  воїнів  АТО у різних регіонах.

 Про те, яким чином на Житомирщині надається  підтримка воїнам для  лікування та реабілітації, розповів голова обласної ради Володимир Ширма, який взяв участь в конференції. Зокрема, він  поінформував, що в області діє кілька регіональних програм, які спрямовані на підтримку, соціальних захист, реабілітацію, лікування бійців-учасників АТО, учасників бойових дій, на підтримку військових частин, що дислокуються на Житомирщині. В  Бердичеві  працює обласний госпіталь для ветеранів, в якому проходять реабілітацію та лікування  учасники АТО.

 Також очільник Житомирської обласної ради проінформував, що наступного року у Житомирі планує розпочати  роботу обласний лікувальний центр вертебрології та реабілітації. В цьому сучасному центрі зможуть лікуватися наші бійці, працюватимуть з ними висококваліфіковані фахівці – запевнив голова обласної ради.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора.

Джерело: День
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