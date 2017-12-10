Україна здобула "срібло" на етапі Кубку світу з біатлону

У Хохфільцені в заключній гонці другого етапу Кубку світу з біатлону українська збірна завоювала медаль, передає УНН.

Жіноча збірна України у складі Віти, Валентини Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної, дісталася до фінішу естафетної гонки з другим результатом, поступившись переможницям Німеччині 44,9 с. Наші співвітчизниці пройшли змагання без штрафних кіл із 5-ма використаними додатковими патронами.

Бронзові нагороди в активі француженок (2+13) +1:04,5 хв.

Варто відзначити, що чоловіча естафета завершилася 6-м місце "жовто-блакитних" (1 коло штрафу і 12 додаткових пострілів).