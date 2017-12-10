Українець Ломаченко захистив звання чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі

Український боксер Василь Ломаченко (10-1-0, 8 KOs) захистив звання чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг) в бою з кубинцем Гільєрмо Рігондо (17-1, 11 KOs). Після шостого раунду бою, що пройшов у Нью-Йорку (США), кут кубинського боксера просигналізував про небажання продовжувати поєдинок, пише Інтерфакс-Україна.

Таким чином, українець вже четвертий поспіль бій на професійному рингу виграв після дострокової відмови суперників продовжувати бій.

Як повідомлялося, Г.Рігондо вигравав золото на Олімпійських іграх у Сіднеї-2000 і Афінах-2004, а Ломаченко - чемпіон Пекіна-2008 і Лондона-2012.

У липні 2013 року Ломаченка підписав контракт з американською промоутерською компанією Top Rank Promotions, який продовжив на початку травня 2015 року ще на п'ять років.

Українець в червні 2014 завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,153 кг) в своєму третьому бою на професійному рингу, перемігши американця Гарі Рассела-молодшого. Після цього В. Ломаченко провів три успішних захисту свого титулу в напівлегкій вазі і вирішив перейти в наступну вагову категорію. У червні 2015 року ефектним нокаутом він переміг пуерторіканця Романа Мартінеса, завоювавши титул WBO в "суперфезері", захистивши його сьогодні в четвертий раз.