В Осло вручили Нобелівську премію миру-2017

Нобелівська премія миру 2017 року офіційно вручена Міжнародній кампанії по забороні ядерної зброї (ICAN).

Церемонія нагородження відбулася сьогодні, 10 грудня, в Осло (Норвегія), повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, виконавчий директор компанії Беатріс Фін була присутня на церемонії нагородження у супроводі Сецуко Терлоу з Японії, яка пережила атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році і стала активістом руху за знищення ядерної зброї.

Зазначимо, ICAN присудили Нобелівську премію миру за "залучення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї" і її "новаторські зусилля по досягненню заборони на таку зброю на основі договорів".

Женевська організація ICAN почала свою діяльність в 2007 році і нараховує в цілому 468 партнерських організацій в 101 країні.