Володіння ядерною зброєю перестало бути стримуючим фактором, - лауреат Нобелівської премії

Поки існують атомні бомби, катастрофа неминуча. Таку заяву зробила глава Міжнародної кампанії зі скасування ядерної зброї, лауреат Нобелівської премії миру цього року Беатріс Фіхн. Глава ICAN заявляє, що ми зіткнулися з "чітким вибором", пише Independent.

"Наразі у нас є чіткий вибір: кінець ядерній зброї або кінець нам", - сказала Беатріс Фіхн на прес-конференції в норвезькому Нобелівському комітеті.

Військова ескалація, терористична чи кібератака або катастрофа світового масштабу – ми можемо стати свідками використання ядерної зброї якщо будуть вичерпані інші засоби вирішення світових конфліктів, переконана пані Фіхн.

Володіння ядерною зброєю перестало бути стримуючим фактором. Воно лише підштовхує інші держави до активізації гонки озброєння.

ICAN, що об'єднує понад 450 організацій, була рушійною силою міжнародного договору про заборону ядерної зброї, прийнятого цього року. 53 країни підписали договір, але лише три ратифікували його. Однак для набуття договором чинності, його мають ратифікувати щонайменше 50 країн.

Жодна із країн, що станом на сьогодні мають статус ядерних, не ратифікувала договір. Три великих ядерних держави - США, Великобританія та Франція - заявили, що їх посли не будуть присутніми на церемонії вручення Нобелівської премії, що пройде сьогодні в столиці Норвегії.

Сацуко Турлоу, що залишилась живою після атомного бомбардування в Хіросімі, яка прийме цю премію разом з пані Фінн, сказала, що вона не надто здивована вищеназваним дипломатичним кроком.