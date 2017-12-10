ВВС назвала виконавця року

Британський репер Stormzy став артистом року за версією музичної премії BBC Music Awards 2017.

Цей титул виконавець у стилі грайм здобув на тлі надзвичайно успішного для своєї кар'єри року, повідомляє офіційний сайт радіостанції.

Почавши як "емсі" на півночі Лондона, він сам видав дебютну роботу Gang Signs & Prayer, що вперше серед альбомів такого стилю дістався найвищих сходинок чартів, обігнавши Еда Ширана та Lorde.

Альбомом року у ВВС визнали дебютну роботу Rag N Bone Man, а Foo Fighters вибороли приз за найкращий живий виступ - на фестивалі Гластонбері.

Ще одну нагороду, яку вручають артистам-початківцям, отримав Деклан Маккенна.

Він співає пісні у стилі інді-поп, але у текстах порушує серйозні теми: жорстокість поліції, зміну статі і корупцію у ФІФА. Вперше він залунав на радіо, після того як у 15 років завантажив свої пісні на сайт BBC Introducing.