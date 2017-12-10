За день бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО

Незаконні збройні формування 8 раз обстріляли позиції сил АТО з півночі, при цьому найбільша кількість обстрілів довелося на район м. Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Епіцентром напруженості став донецький напрямок. Найбільша інтенсивність ворожих провокацій спостерігалася в районі Авдіївки. Тут противник обстрілював українських військових з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї протягом чотирьох годин. Крім того, під вогонь з мінометів і піхотного озброєння потрапили позиції ВСУ біля Пісок, а з гранатометів загарбники стріляли поблизу шахти "Бутівка", - йдеться у звіті.

У штабі підкреслюють, що бойовики продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. При цьому майже в кожному випадку українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"На Приазов'ї бойовики ще вранці випустили десять мін 82-го калібру по захисникам Чермалика, а після обіду з 120-мм мінометів і легкого піхотного озброєння вели вогонь по захисникам Гнутового. З гранатометів ворог обстрілював наша опорні пункти біля Широкіного, а зі стрілецької зброї - оборонні укріплення біля Старогнатівки і Мар'їнки", - повідомляється у звіті.

На луганському напрямку, за даними штабу АТО, протягом дня не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.