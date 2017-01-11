7 пунктів пропуску між Україною і Молдовою закрили через сніг

Більшість контрольно-пропускних пунктів на південній ділянці молдавсько-українського кордону закрито через рясні снігопади.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Молдові.

Як повідомили у Прикордонній поліції та Управлінні митниці Молдови, тимчасово призупинено роботу контрольно-перепускних пунктів "Чадир-Лунга-1", "Чадир-Лунга-2", "Басарабяска", "Мирне", "Вулканешти", "Чишмікіой" і "Джурджулешти-Рені" (південь країни).

Окрім того, через негоду не працює поромна переправа через Дністер у місті Сороки, а також у селах Косеуць і Воронково на північній ділянці молдавсько-українського кордону.

Прикордонна поліція рекомендує власникам автотранспортних засобів скористатися іншими контрольно-пропускними пунктами для в'їзду в Україну.

Ускладнено також рух на автомагістралях Молдови і в великих містах, у тому числі і столиці Кишиневі. Для боротьби зі сніговою стихією на дорогах країни працює близько 400 одиниць спецтехніки.

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіпп скликав екстрене засідання уряду через цю ситуацію.

Раніше Державна метеослужба Молдови попередила про жовтий рівень небезпеки снігопадів і утворення снігових заторів.