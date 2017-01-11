Боротьба з бідністю є головним завданням КМУ на 2017 рік, - Гройсман

Головне завдання українського уряду у 2017 році буде полягати у боротьбі з бідністю і розвитку економіки.

Про це повідомив під час засідання уряду в середу Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Наше завдання на 2017 рік в роботі кожного міністерства, кожного міністра - розвиток економіки і визначення засад для підвищення заробітних плат для українців, якої б сфери це не стосувалося. Я в кінці 2016 року сказав, що головний наш виклик - це боротьба з бідністю і 2017 рік ми маємо працювати", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що напередодні на нараді з міністрами дав доручення визначити чіткі пріорітети згідно з амбітним планом дій уряду і "кожен день концентрувати команди міністерств спільно з парламентом, з коаліцією для того, щоб ми могли приймати ефективні рішення і забезпечувати розвиток".

Нагадаємо, Гройсман зазначив, що децентралізація залишиться пріоритетом у діяльність його уряду.