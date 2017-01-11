До АТО братимуть добровольців, - ЗСУ

Залучення офіцерів запасу до участі в АТО можливе тільки на добровільній основі.

Про це заявив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марк Андрусяк, передає "Ліга".

Залучення офіцерів запасу, які проходитимуть службу за призовом, до участі в Антитерористичній операції можливе тільки на добровільній основі. Для цього офіцер повинен буде подати рапорт про добровільну участь в АТО або укласти контракт на проходження військової служби.

Андрусяк відмітив, що рішення про проведення такого призову може бути прийняте після того, як буде відомо, скільки офіцерів скористаються правом на звільнення згідно із законом про вдосконалення порядку проходження військової служби.

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