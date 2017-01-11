Експерти Світового банку погіршили прогноз економічного зростання

Нинішня невизначеність щодо того, якою буде політика обраного президента США Дональда Трампа, відобразилася й на прогнозах економістів Світового банку (СБ). За їхніми даними, 2017 року глобальне економічне зростання виявиться дещо нижчим, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться в оприлюдненому в вівторок, 10 січня, піврічному звіті СБ, передає DW.

За прогнозами економістів СБ, у поточному році економічне зростання становитиме в глобальному вимірі 2,7%. Це на 0,1 процентного пункту менше порівняно з прогнозами на 2017 рік, оприлюдненими у червні 2016 року.

"Панує дедалі більше невизначеності щодо майбутнього бюджетного та торговельного курсу й міграційної та зовнішньої політики США", - зазначається в звіті.

Утім, у СБ визнають, що деякі пропозиції Трампа могли б стимулювати розвиток економіки США та світу. Йдеться насамперед про плани щодо реалізації інфраструктурних проектів та інвестиційні задуми. Але водночас запропонована ним протекціоністська торговельна політика може дещо "загальмувати" світову економіку, вважають у СБ.

Через невизначеність експерти СБ також не актуалізували свій прогноз щодо економічного розвитку США на 2017 рік, що досить незвично. Раніше економісти Банку очікували зростання економіки США в обсязі 2,2 відсотка після того, як 2016 року американська економіка додала 1,6 відсотка.

Для економічно розвинених країн експерти СБ прогнозують зростання в 1,8%. Економіка країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, додасть 4%. Це відбудеться не останньою чергою через деяке подорожчання світових цін на сировину. Аналітики СБ очікують також, що економіка Єврозони зросте на 1,5%.

Щодо України, то Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки в 2017 році на рівні 2%, відзначивши при цьому прогрес у реформуванні системи державних фінансів, боргової політики, реформуванні енергетичного та банківського секторів.

Нагадаємо, вчора правління НБУ прийняло рішення №14-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Платинум Банк" (Київ) до категорії неплатоспроможних".