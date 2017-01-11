Фонд держмайна оголосив про продаж Чорноморського морського пароплавства

Фонд державного майна (ФДМ) України ухвалив рішення про приватизацію компанії Чорноморське морське пароплавство (ЧМП).

Як пише Інтерфакс-Україна, згідно з повідомленням офіційного видання ФДМ Відомості приватизації, первинна вартість основних засобів підприємства на 30 вересня 2106 року становила 180,4 млн грн, залишкова – 83,168 млн грн.

Крім того, відомство вирішило приватизувати державне підприємство водних шляхів Устьдунайводшлях.

Як зазначає агентство, державна судноплавна компанія Чорноморське морське пароплавство в часи СРСР мала в своєму розпорядженні флот в 400 суден. У 1990 роки більшість кораблів були передані офшорним компаніям або продані на аукціонах за борги.

У 2003 році рішенням Господарського суду Одеської області було відкрито провадження про банкрутство ЧМП, а в лютому 2006 року за рішенням кредиторів компанії почалася процедура санації.

У 2011 році Державна служба морського та річкового транспорту (Укрморрічфлот) заявляла, що активи ЧМП залишаться в держвласності і не будуть використовуватися для погашення кредиторської заборгованості підприємства.

Пізніше, в тому ж році, Верховна Рада відмовилася підтримати запит народного депутата Євгена Царькова до президента України Віктора Януковича про створення слідчої комісії з питання ЧМП.

У запиті пропонувалося притягати до кримінальної відповідальності осіб, причетних до банкрутства, а також розслідувати причетність до даної ситуації екс-президента України Леоніда Кравчука.