Харківського сепаратиста, який займався антиукраїнською пропагандою, посадили на 3,5 роки

У Харкові Жовтневий районний суд засудив до трьох років і шести місяців позбавлення волі проросійського сепаратиста, якого наприкінці вересня 2016 року за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території держави затримали співробітники Служби безпеки України.

"39-річний сепаратист розміщував в інтернеті повідомлення, спрямовані на знищення української державності, створення псевдодержавного утворення "новоросія", від'єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу і жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту", - повідомили в СБУ.

Як зазначається, сепаратистська спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома автомат АК-74 з патронами.

"Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України", - додали в спецслужбі.