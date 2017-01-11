Іспанія направить в Латвію 300 військових

До батальйону НАТО, який буде розташований в Латвії, прибудуть 300 іспанських військових.

Про це латвійському радіо повідомив міністр оборони країни Раймонд Бергманіс, повідомляє Delfi.

За словами міністра, підготовка батальйону під керівництвом Канади наразі триває добре і в кінці січня в Оттаві відбудеться організаційна зустріч, на якій будуть обговорюватися різні питання, пов’язані з функціонуванням батальйону.

"Іспанія також приєднається до батальйону, направивши велику групу військовослужбовців кількістю 300 осіб. Загалом батальйон нараховуватиме до 1200 військовослужбовців", – сказав Бергманіс.

Додамо, що крім Іспанії до Латвії також направлять своїх солдатів Албанія, Італія, Польща і Словенія.

Прибуття перших військовослужбовців на військову базу в Адажи очікується навесні 2017 року.