Канада продовжує твердо стояти пліч-о-пліч з Україною, - Трюдо

Канада пишається військовою та іншою допомогою, яку надає Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

"Ми дуже пишаємося військовою допомогою, яку надаємо Україні і продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною", - сказав Трюдо.

Він додав, що офіційна Оттава також продовжує засуджувати незаконні дії Росії в Україні.

"Ми пишаємося міцною дружбою між Канадою та Україною і продовжуємо однозначно засуджувати нелегітимні та незаконні дії росіян в Україні: на Донбасі та в Криму", - зазначив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена на посаду міністра закордонних справ країни, в результаті рішення прем'єр-міністра Джастіна Трюдо змінити склад свого уряду.